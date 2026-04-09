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Iles secrètes en Europe

Gallimard loisirs

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Envie de larguer les amarres ? D'être dépaysé sans vous envoler à l'autre bout du monde ? Aux antipodes de stars comme Capri, Santorin ou Ibiza, ces îles plus confidentielles promettent des séjours inédits, à l'écart des foules, mais tout aussi riches ! Sauvages ou habitées, elles réservent des trésors de plages, criques, petits ports de charme, volcans, montagnes, dunes et falaises, réserves sous-marines, eaux bleu marine ou turquoise... Des paysages d'une infinité variété sous toutes les latitudes, de la mer de Norvège à la mer Egée, en passant par l'Atlantique et la Baltique... et même les lacs italiens ou finlandais. Ces voyages augurent de belles rencontres avec les îliens, toujours à l'écoute des éléments et de la nature. Mais aussi des expériences entre ciel et terre : dormir dans un phare à l'île Vierge, jouer les Robinson aux îles Kornati, accompagner les pêcheurs dans l'archipel de Solund, se baigner dans des piscines volcaniques à Faial...

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Europe

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Iles secrètes en Europe

Gallimard loisirs

Paru le 09/04/2026

320 pages

Gallimard Loisirs

25,95 €

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