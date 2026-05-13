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Combien de dodos avant les vacances ?

Disney

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La nouvelle collection d'histoires thématisées pour patienter avant les vacances ! - Un recueil de 7 histoires, sur un personnage Disney ou Pixar. - Un sommaire construit comme un décompte des nuits avant le jour J Contient les histoires : - Luca : L'histoire du film - La Reine des Neiges : Un été acidulé - Mickey et ses amis : Sortie camping - Lilo et Stitch : Sur les vagues - Winnie l'Ourson : En attendant les étoiles - Bernard et Bianca au pays des kangourous : L'histoire du film - Monstres & Cie : Les vacances de Bouh

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Combien de dodos avant les vacances ?

Disney

Paru le 20/05/2026

80 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017367857
9782017367857
© Notice établie par ORB
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