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100 % Grogu

Christophe-Alexis Perez

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Voyage vers une galaxie (très) lointaine et découvre l'univers captivant de Grogu, le petit être vert le plus adorable de Star Wars : The Mandalorian ! A travers ce livre de coloriage unique, retrouve toute la tendresse et la malice du compagnon de Din Djarin. Entre mandalas apaisants, coloriages mystères, scènes iconiques, vitraux et même des points à relier, chaque page t'invite à redonner vie à Grogu : crayons ou feutres, choisis les couleurs qui feront briller ses yeux curieux et ses grandes oreilles. Laisse-toi guider par la Force... ou simplement par ton envie de créer.

Par Christophe-Alexis Perez
Chez Hachette

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Auteur

Christophe-Alexis Perez

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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100 % Grogu

Christophe-Alexis Perez

Paru le 13/05/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017356301
9782017356301
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