100 % Grogu

Voyage vers une galaxie (très) lointaine et découvre l'univers captivant de Grogu, le petit être vert le plus adorable de Star Wars : The Mandalorian ! A travers ce livre de coloriage unique, retrouve toute la tendresse et la malice du compagnon de Din Djarin. Entre mandalas apaisants, coloriages mystères, scènes iconiques, vitraux et même des points à relier, chaque page t'invite à redonner vie à Grogu : crayons ou feutres, choisis les couleurs qui feront briller ses yeux curieux et ses grandes oreilles. Laisse-toi guider par la Force... ou simplement par ton envie de créer.