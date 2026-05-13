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#Roman francophone

Reign of a King

Rina Kent

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Dans le royaume du pouvoir, l'amour est une guerre. Et Jonathan King ne perd jamais. Aurora Harper pensait avoir laissé son passé derrière elle. Mais lorsqu'elle revient à Londres pour sauver son entreprise de la faillite, elle se retrouve face à Jonathan King, l'ex-mari de sa soeur défunte. Froid. Implacable. Corrompu. Il ne négocie jamais. Il prend, il soumet, il possède. Elle voulait une transaction. Il impose un marché. Six mois sous le toit de Jonathan, à ses côtés, selon ses règles. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que derrière le masque du tyran se cache un homme aussi magnétique que dangereux. Mais Aurora n'est pas seulement désespérée. Partagée entre des émotions contradictoires, et hantée par la mort mystérieuse de sa soeur, Aurora doit non seulement se battre pour assurer sa survie mais aussi surmonter de lourds secrets de famille. Et dans ce jeu de désir et de vengeance, elle devra choisir : se soumettre... ou se rebeller.

Par Rina Kent
Chez Hachette

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Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Reign of a King

Rina Kent trad. Marie Bagot

Paru le 13/05/2026

552 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348795
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