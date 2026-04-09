Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Cluque aime trop les écrans

Marie-Constance Mallard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cluque adore les enquêtes, le fromage... et les écrans ! Télévision, tablette, téléphone : quand il tombe dedans, il y passe bien trop de temps. A tel point qu'un matin, le souriceau se réveille avec des lunettes carrées... Le début d'une nouvelle collection dérivée des Aventures de Violette Mirgue de Marie-Constance Mallard, qui va ravir les petits lecteurs et le fan-club de Cluque ! Le saviez-vous ? Dans le petit monde des souris, Cluque est le fidèle compagnon de la célèbre détective Violette Mirgue. Son attribut principal, quand ce ne sont pas ses bêtises : ses belles lunettes ("Cluque" signifie d'ailleurs "lunettes" en occitan).

Par Marie-Constance Mallard
Chez Privat

|

Auteur

Marie-Constance Mallard

Editeur

Privat

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cluque aime trop les écrans par Marie-Constance Mallard

Commenter ce livre

 

Cluque aime trop les écrans

Marie-Constance Mallard

Paru le 09/04/2026

36 pages

Privat

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708962705
9782708962705
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.