Cluque aime trop les écrans

Cluque adore les enquêtes, le fromage... et les écrans ! Télévision, tablette, téléphone : quand il tombe dedans, il y passe bien trop de temps. A tel point qu'un matin, le souriceau se réveille avec des lunettes carrées... Le début d'une nouvelle collection dérivée des Aventures de Violette Mirgue de Marie-Constance Mallard, qui va ravir les petits lecteurs et le fan-club de Cluque ! Le saviez-vous ? Dans le petit monde des souris, Cluque est le fidèle compagnon de la célèbre détective Violette Mirgue. Son attribut principal, quand ce ne sont pas ses bêtises : ses belles lunettes ("Cluque" signifie d'ailleurs "lunettes" en occitan).