Aimer par le coeur et la raison

Qui, de notre raison ou de notre coeur, nous permet d'approcher Dieu ? Ce livre explore en profondeur la différence et la complémentarité qui existent entre la raison et le coeur, et comment ceux-ci s'articulent dans notre vie de foi. Loin d'opposer expérience spirituelle et démarche intellectuelle, le père Descouvemont montre, dans la lignée de Pascal et dans la Tradition, que la foi ne se réduit ni à une émotion intérieure ni à un raisonnement abstrait : elle est à la fois rencontre vivante avec Dieu et adhésion réfléchie à la vérité de l'Evangile. L'auteur puise dans les expériences de ceux qui nous précèdent dans la foi (de saint Augustin à André Frossard), saints ou témoins du quotidien (de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus à Camille C. révélée par le père Caffarel, en passant par des mots d'enfants recueillis), pour ancrer et développer sa réflexion sur la rencontre avec le Christ.