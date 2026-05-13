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#Essais

Féministo-sceptiques

Xxx, Elsa Pereira, Héloïse Niord-Méry

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Vous n'avez rien compris à #MeToo, jamais entendu parler du male gaze et vous vous emmêlez les pinceaux quand quelqu'un vous donne ses pronoms ? Ou bien vous êtes à court d'arguments pour justifier vos positions féministes aux repas de famille ? Dans les deux cas, ce livre est fait pour vous. Ce n'est pas de votre faute si la Terre ne tourne pas rond pour les femmes - mais si on arrive à lancer des fusées dans l'espace, on devrait pouvoir mettre fin aux discriminations de genre. Féministo-sceptiques n'est pas un manuel ni une encyclopédie, mais un guide qui se propose d'ouvrir le débat, de répondre aux questions qui piquent et aux doutes qui persistent, avec humour et pédagogie. Chaussez vos baskets, hydratez-vous, on vous emmène en balade : 160 pages et 50 questions pour déconstruire les idées reçues, comprendre comment fonctionne le patriarcat et mettre un pied dans le féminisme, voire carrément les deux !

Par Xxx, Elsa Pereira, Héloïse Niord-Méry
Chez Hachette

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Auteur

Xxx, Elsa Pereira, Héloïse Niord-Méry

Editeur

Hachette

Genre

Guides thérapeutiques

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Féministo-sceptiques

Xxx, Elsa Pereira, Héloïse Niord-Méry

Paru le 10/06/2026

160 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017328292
9782017328292
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