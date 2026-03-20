Jean-Daniel menait une existence calme et stable jusqu'à ce qu'une simple lettre ébranle son équilibre. Licencié et désemparé, il se retrouve soudainement face à l'incertitude. En quelques semaines, il perd ses repères et sombre dans la solitude, le doute et l'angoisse. Cependant, au coeur de cette épreuve, des rencontres inattendues et des mots porteurs de vérité viennent parfois éclairer son chemin. Une brèche de lumière est le récit émouvant d'un homme confronté à la chute et à la délicate possibilité de se relever, entre vulnérabilité, paternité et une lueur d'espoir.