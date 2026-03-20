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#Roman francophone

Une brèche de lumière

Jean-marie Gobbato

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Jean-Daniel menait une existence calme et stable jusqu'à ce qu'une simple lettre ébranle son équilibre. Licencié et désemparé, il se retrouve soudainement face à l'incertitude. En quelques semaines, il perd ses repères et sombre dans la solitude, le doute et l'angoisse. Cependant, au coeur de cette épreuve, des rencontres inattendues et des mots porteurs de vérité viennent parfois éclairer son chemin. Une brèche de lumière est le récit émouvant d'un homme confronté à la chute et à la délicate possibilité de se relever, entre vulnérabilité, paternité et une lueur d'espoir.

Par Jean-marie Gobbato
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-marie Gobbato

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une brèche de lumière

Jean-marie Gobbato

Paru le 20/03/2026

176 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

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Scannez le code barre 9791044032331
9791044032331
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