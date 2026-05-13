Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ted Bundy

Sonya Lwu, Juliette Sereni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un professeur de faculté, une mère inquiète, un gardien de prison, un enquêteur obsédé, une survivante marquée à jamais... Ted Bundy est raconté par celles et ceux qui l'ont connu, croisé, aimé ou traqué. Vingt-trois voix pour reconstituer l'ascension, les mensonges et la chute d'un homme aussi fascinant que terrifiant : de son enfance trouble à ses procès ultramédiatisés, de ses évasions spectaculaires à son exécution, en passant par la spirale meurtrière qui a terrifié une génération. " Tueur en série " , la collection de Sonya Lwu, plonge au coeur de la psyché des criminels les plus célèbres, éclairée par les témoignages de ceux qui les ont côtoyés.

Par Sonya Lwu, Juliette Sereni
Chez Hachette

|

Auteur

Sonya Lwu, Juliette Sereni

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ted Bundy par Sonya Lwu, Juliette Sereni

Commenter ce livre

 

Ted Bundy

Sonya Lwu, Juliette Sereni

Paru le 13/05/2026

160 pages

Hachette

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017324621
9782017324621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.