Un professeur de faculté, une mère inquiète, un gardien de prison, un enquêteur obsédé, une survivante marquée à jamais... Ted Bundy est raconté par celles et ceux qui l'ont connu, croisé, aimé ou traqué. Vingt-trois voix pour reconstituer l'ascension, les mensonges et la chute d'un homme aussi fascinant que terrifiant : de son enfance trouble à ses procès ultramédiatisés, de ses évasions spectaculaires à son exécution, en passant par la spirale meurtrière qui a terrifié une génération. " Tueur en série " , la collection de Sonya Lwu, plonge au coeur de la psyché des criminels les plus célèbres, éclairée par les témoignages de ceux qui les ont côtoyés.