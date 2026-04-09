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Voyage autour du monde

Rose de Freycinet

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Toulon, nuit du 17 septembre 1817? : un jeune homme embarque en secret à bord de la corvette l'Uranie. La scène est digne d'un roman d'aventures mais ce n'est pas un roman, ce n'est pas un jeune homme. C'est Rose de Freycinet habillée en marin. Qu'est-ce qui peut bien la pousser, sinon l'amour, à braver ainsi les périls de la mer et les règles de la Marine bannissant les femmes de ses navires?? Pour suivre son mari, commandant l'expédition scientifique qui appareille pour l'hémisphère sud, voici donc Rose voguant sur les océans. Qu'elle observe une "île de glace" ou rêve d'un bon dîner, raconte son naufrage aux Malouines, suffoque ou, transie d'effroi, transie de froid, craigne les tempêtes et les rhumatismes, celle qui "méprise les richesses et ne désire qu'une chaumière" note ses impressions sans jamais quitter son naturel et sa liberté de ton. A Rio de Janeiro, au Cap, à Maurice, en Australie, aux îles Mariannes, à Hawaï, elle observe les moeurs de peuples auxquels "nous devons (...) paraître aussi étranges qu'ils nous semblent l'être", épingle les ridicules des colons, joue de la guitare pour les matelots ou soigne son mouton mérinos.

Par Rose de Freycinet
Chez Editions 2, 3 Choses...

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Auteur

Rose de Freycinet

Editeur

Editions 2, 3 Choses...

Genre

Récits de mer

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Voyage autour du monde

Rose de Freycinet

Paru le 09/04/2026

300 pages

Editions 2, 3 Choses...

24,90 €

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Scannez le code barre 9782493820259
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