Une baleine sous le gravier

En pleine nuit, sur l'avenue Foch à Paris, un automobiliste ivre percute mortellement un piéton. Traduit en comparution immédiate, l'affaire prend une tout autre dimension lorsqu'on découvre que la victime était le président d'une entreprise de haute technologie. Troublé par cette révélation, le substitut du procureur sollicite l'expertise d'une psychologue. A l'audience, elle perçoit des attitudes ambiguës chez le prévenu comme chez son avocat. Contre toute attente, le substitut renonce aux poursuites, mais la psychologue décide d'enquêter. Au cours de ses investigations, elle met à nu un complot mafieux visant à s'emparer de la société du défunt. Bravant les menaces, elle se rend à Chicago afin d'affronter l'instigateur de cette machination, un homme d'une influence redoutable. Une confrontation décisive s'annonce, où chacun risque de jouer bien plus que sa réputation.