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Corse

Pierre Pinelli

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De Bastia à Bonifacio, découvrez les merveilles de l'île de Beauté, des plus connues aux plus secrètes : villages perchés, plages de rêve, randonnées spectaculaires. Des conseils et plein d'idées de circuits pour organiser votre séjour, le temps d'un week-end ou pour des vacances plus longues. Les adresses coups de coeur de notre auteur, originaire de l'île, qui vous propose une véritable rencontre avec la Corse et ses habitants. Des lieux de baignade en pleine nature, des balades pour tous les niveaux, des activités originales : en pirogue sur les eaux translucides de la Côte des Nacres, à dos d'âne dans l'Alta Rocca ou en mode plongée au Cap Corse.

Par Pierre Pinelli
Chez Hachette

|

Auteur

Pierre Pinelli

Editeur

Hachette

Genre

Corse

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Corse

Pierre Pinelli

Paru le 13/05/2026

368 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017295877
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