Les voiles de l'ombre

En 1661, après la chute de la dynastie Ming, Tao perd son père, Chen, disparu dans un sacrifice mystérieux et voit ses compagnons massacrés par la trahison de Li Lung. Il rejoint Koxinga, le pirate rebelle, pour lutter contre les Qing. En sauvant Koxinga, Tao gagne sa confiance et espère retrouver la princesse Zu-Yin, perdue dans l'exil. Avant la bataille décisive, il se rend au Japon où le maître Terao lui enseigne les secrets des cinq anneaux de Miyamoto Musashi : Terre, Eau, Feu, Vent, Vide. Lorsque Koxinga lance l'invasion de Formose, Tao se livre à un combat désespéré, cherchant un équilibre entre compassion et affrontement. Dans l'ombre, il découvre que son père est en vie, mais leur rencontre, sans mot échangé, soulève une question : se sont-ils reconnus, ou la guerre les a-t-elle changés à jamais ? Comment rester humain quand le monde devient inhumain ?