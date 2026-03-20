Journal d'une luciole

"Je referme mon journal intime, l'appel de mon lit est puissant. Je suis crevée et l'alcool est encore présent dans mon organisme. Une douche brûlante s'impose. En me déshabillant, je regarde la tache qui orne le fond de ma culotte. Sans réfléchir, je la sens. L'odeur de ma propre cyprine m'excite. Je ferme les yeux, je revis la scène. Cet inconnu contre moi, son odeur, ses doigts aventureux... Un soupir s'échappe de ma bouche. Des frissons parcourent mon corps et la preuve de mon plaisir coupable coule le long de mon entrejambe... J'ai la tête qui tourne".