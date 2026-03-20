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#Roman francophone

Journal d'une luciole

Boris Cuny

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"Je referme mon journal intime, l'appel de mon lit est puissant. Je suis crevée et l'alcool est encore présent dans mon organisme. Une douche brûlante s'impose. En me déshabillant, je regarde la tache qui orne le fond de ma culotte. Sans réfléchir, je la sens. L'odeur de ma propre cyprine m'excite. Je ferme les yeux, je revis la scène. Cet inconnu contre moi, son odeur, ses doigts aventureux... Un soupir s'échappe de ma bouche. Des frissons parcourent mon corps et la preuve de mon plaisir coupable coule le long de mon entrejambe... J'ai la tête qui tourne".

Par Boris Cuny
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Boris Cuny

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature érotique

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Journal d'une luciole

Boris Cuny

Paru le 20/03/2026

168 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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