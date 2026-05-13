Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Mal aimer

Laurence Audras

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle a quitté un homme violent. Qu'elle a aimé pourtant. Mal aimer raconte cette contradiction difficile à admettre : avoir été victime et avoir aimé. Laurence Audras refuse les simplifications. Elle dit la violence subie, mais aussi le manque, le désir, le chagrin - ce qui dérange, ce qui fait honte, ce que l'on intime souvent de taire. En revenant sur son passé, elle interroge ce qui rend possible la domination. Comment aimer quand on n'a pas appris à être aimée ? Car partir ne suffit pas. Il faut aussi survivre à l'injonction de se reconstruire vite et, de préférence, sans bruit. Mal aimer ne cherche ni à excuser ni à réparer : il tente de sauver quelque chose de plus fragile et vital - la capacité d'aimer encore, sans se perdre. Tous les droits d'auteure seront reversés à une association engagée contre les violences faites aux femmes.

Par Laurence Audras
Chez Hachette

|

Auteur

Laurence Audras

Editeur

Hachette

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mal aimer par Laurence Audras

Commenter ce livre

 

Mal aimer

Laurence Audras

Paru le 27/05/2026

208 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017251088
9782017251088
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.