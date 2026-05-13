Elle a quitté un homme violent. Qu'elle a aimé pourtant. Mal aimer raconte cette contradiction difficile à admettre : avoir été victime et avoir aimé. Laurence Audras refuse les simplifications. Elle dit la violence subie, mais aussi le manque, le désir, le chagrin - ce qui dérange, ce qui fait honte, ce que l'on intime souvent de taire. En revenant sur son passé, elle interroge ce qui rend possible la domination. Comment aimer quand on n'a pas appris à être aimée ? Car partir ne suffit pas. Il faut aussi survivre à l'injonction de se reconstruire vite et, de préférence, sans bruit. Mal aimer ne cherche ni à excuser ni à réparer : il tente de sauver quelque chose de plus fragile et vital - la capacité d'aimer encore, sans se perdre. Tous les droits d'auteure seront reversés à une association engagée contre les violences faites aux femmes.