Molly est bien décidée à tracer sa route en dépit des carcans d'un Sud très conservateur. Malgré la violence sociale et son tempérament rebelle, sa découverte de la vie grâce à son humour cinglant est réjouissante. Portrait sans concession des Etats-Unis des années 1950, Rubyfruit Jungle est le plus grand roman lesbien américain du XXème siècle. Roman d'apprentissage truculent, à l'oralité quasi faulknérienne et aux accents autobiographiques, Rubyfruit Jungle nous entraine sur les pas de Molly Bolt. Bâtarde brillante et pauvre dans un Sud très conservateur, Molly vit sa vie comme elle l'entend, en faisant fi de l'ordre établi, et assumant les conséquences de ses choix avec fierté. De son enfance en Pennsylvanie puis en Floride à ses années d'université à New York, on rit beaucoup au gré de ses galères sentimentales et de ses relations passionnelles. Ce récit à la première personne, empreint de l'humour typique du Sud des Etats-Unis, saisit la jeune femme dans toutes les aspérités de ses relations familiales et amoureuses. La narratrice, frondeuse et cocasse, refuse les diktats et les étiquettes et livre un portrait saisissant des Etats-Unis des années 1950 et 1960, à la veille de la deuxième vague féministe. Rubyfruit Jungle a été salué pour son ton incisif et son regard lucide sur les réalités sociales de l'époque. Paru en 1973, devenu un classique, ce texte a marqué un tournant dans la représentation des femmes lesbiennes dans la littérature et reste aujourd'hui encore une oeuvre emblématique du féminisme et de la littérature queer.