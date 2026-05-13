L'hélicoptère

Un premier documentaire à rabats pour découvrir le fonctionnement d'un hélicoptère. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec de nombreux rabats à soulever et des découpes pour découvrir comment fonctionne un hélicoptère. Les enfants pourront jeter un coup d'oeil l'intérieur du cockpit d'un hélicoptère pour comprendre comment fonctionnent les commandes, utiliser les rabats pour l'aider à décoller et partir en mission pour secourir un alpiniste bloqué en montagne et l'emmener à l'hôpital. Une introduction captivante et interactive aux véhicules de secours et aux hélicoptères.