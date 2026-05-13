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#Album jeunesse

L'hélicoptère

Giovana Medeiros, Lara Bryan

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Un premier documentaire à rabats pour découvrir le fonctionnement d'un hélicoptère. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec de nombreux rabats à soulever et des découpes pour découvrir comment fonctionne un hélicoptère. Les enfants pourront jeter un coup d'oeil l'intérieur du cockpit d'un hélicoptère pour comprendre comment fonctionnent les commandes, utiliser les rabats pour l'aider à décoller et partir en mission pour secourir un alpiniste bloqué en montagne et l'emmener à l'hôpital. Une introduction captivante et interactive aux véhicules de secours et aux hélicoptères.

Par Giovana Medeiros, Lara Bryan
Chez Usborne

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Auteur

Giovana Medeiros, Lara Bryan

Editeur

Usborne

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

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L'hélicoptère

Giovana Medeiros, Lara Bryan

Paru le 13/05/2026

14 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806073290
9781806073290
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