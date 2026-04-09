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#Roman francophone

Le Monsieur

Séverine Daucourt

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Fantasque, plein de finesse et d'humour, Le Monsieur nous raconte la rencontre improbable d'une quinquagénaire en pleine remise en question et d'une étrange créature masculine. Une fantaisie littéraire vivifiante qui interroge notre capacité à nous réinventer. En peine de créativité, isolée dans le cadre d'une résidence d'écriture, une traductrice quinquagénaire voit sa vie bouleversée : dans la rivière voisine, elle trouve une créature insaisissable, mi-cheval mi-poisson. Baptisé " Monsieur ", aussitôt adoptée et conduite dans son foyer, la chimère devient peu à peu le centre de sa vie. Avec cette fable intime, drôle et troublante, où le corps féminin traverse la ménopause et une passion digne des plus grands mythes, Séverine Daucourt entremêle réel et fantastique. Dans la lignée de Marie Darrieussecq, Olga Tokarczuk ou Kafka, cette fable du féminin flamboyant défie avec subtilité et facétie l'âgisme et le sexisme.

Par Séverine Daucourt
Chez Editions Dalva

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Auteur

Séverine Daucourt

Editeur

Editions Dalva

Genre

Littérature française

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Le Monsieur

Séverine Daucourt

Paru le 09/04/2026

160 pages

Editions Dalva

19,00 €

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Scannez le code barre 9782487600614
9782487600614
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