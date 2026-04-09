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#Roman francophone

Les heures ardentes

Carole Declercq

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1943. Alors que les Allemands ont envahi la zone Sud, les combats pour la libération font rage, la Résistance s'organise et réclame toujours plus de bonnes volontés. Pauline, réfugiée en province, hésite à s'engager de nouveau dans la lutte contre l'occupant. Elle est désormais la mère d'une petite fille qu'elle élève seule depuis que son mari, Hans, a pris la décision de la quitter et est reparti en Allemagne. Sa rencontre avec Bertrand Tardieu, qui dirige un maquis, la convaincra-t-elle de franchir le cap ? A Paris, Nathalie a surpris Gabriel Cléoménidès, son patron, en plein acte de bravoure. Il a caché la prestigieuse collection d'art de son ami juif Ernest Adelstein au nez et à la barbe des nazis, notamment de Bruno Lohse, cet inquiétant SS qui mène la danse des spoliations au coeur du musée du Jeu de Paume. Elle se joint à lui pour contrer les menées du bonhomme. Parviendront-ils à sauver leur peau alors que le rythme des réquisitions va en s'accentuant et que la proximité de la défaite rend les Allemands de plus en plus cruels ? L'heure des explications approche... Dans la tourmente de la fin de la guerre et les affres de la reconstruction, Pauline et Nathalie tireront-elles leur épingle du jeu ?

Par Carole Declercq
Chez Eyrolles

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Auteur

Carole Declercq

Editeur

Eyrolles

Genre

XXe siècle

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Les heures ardentes

Carole Declercq

Paru le 09/04/2026

Eyrolles

9,90 €

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