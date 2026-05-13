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#Album jeunesse

Drôles d'animots (de A à Z)

Nathalie Desforges

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Drôles d'animots (de A à Z) est bien plus qu'un abécédaire farfelu, drôle et poétique. Cet imagier présente 26 doubles pages + 1 double page d'activité, avec à chaque double page un objet quotidien de l'enfant + un animal rigolo. Sensible et poétique cet album plaît aux tout-petits en tant qu'imagier. Il est adapté aux plus grands qui apprennent les sons, les lettres de l'alphabet, les syllabes et découpes syllabiques à l'écrit comme à l'oral, d'une manière amusante et didactique. Les illustrations sont douces, drôles, expressives et colorées. De 0 à 110 ans : -)

Par Nathalie Desforges
Chez Sur Mesure

|

Auteur

Nathalie Desforges

Editeur

Sur Mesure

Genre

Alphabet

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Drôles d'animots (de A à Z)

Nathalie Desforges

Paru le 13/05/2026

56 pages

Sur Mesure

16,00 €

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Scannez le code barre 9791095700210
9791095700210
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