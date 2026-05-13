Drôles d'animots (de A à Z) est bien plus qu'un abécédaire farfelu, drôle et poétique. Cet imagier présente 26 doubles pages + 1 double page d'activité, avec à chaque double page un objet quotidien de l'enfant + un animal rigolo. Sensible et poétique cet album plaît aux tout-petits en tant qu'imagier. Il est adapté aux plus grands qui apprennent les sons, les lettres de l'alphabet, les syllabes et découpes syllabiques à l'écrit comme à l'oral, d'une manière amusante et didactique. Les illustrations sont douces, drôles, expressives et colorées. De 0 à 110 ans : -)