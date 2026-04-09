Le petit livre de la méditation de pleine conscience

Pratiquez la pleine conscience au quotidien et tirez tous les bénéfices d'une méthode reconnue depuis plus de 30 ans dans 250 hôpitaux à travers le monde ! Vous est-il déjà arrivé, trop absorbé par vos pensées, de ne pas descendre à la bonne station de métro ? Ou encore, repensant à certains événements de la journée, de ne pas profiter d'une soirée entre amis, d'être physiquement présent mais mentalement absent ? Vous étiez alors en mode " pilotage automatique ", à l'opposé de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est ce phénomène grâce auquel nous pouvons savourer l'instant présent et profiter de chaque moment de la vie, que ce soit en faisant la vaisselle, en mangeant une clémentine ou lors d'une simple balade en forêt. En adoptant une " attention juste ", il est possible de transformer positivement les situations quotidiennes pour revenir au calme et retrouver une sérénité intérieure. Dans ce petit livre pratique, découvrez des outils pour éveiller vos sens et vous reconnecter à vous-même : - Les fondements de la méditation pleine conscience (l'origine de la pratique, les découvertes des neuroscientifiques) ; - Les bienfaits de la pleine conscience au quotidien (les effets sur le stress et l'équilibre entre le corps et l'esprit, la prévention de la dépression, le rôle sur le contrôle de la douleur) ; - Des astuces pour bien pratiquer la méditation de pleine conscience (posture, attitude, lâcher prise) ; - Des exercices à tester chaque jour pour développer la pleine conscience (la respiration, l'assise, les 5 sens, la conscience du corps, la conscience des pensées et des émotions, la marche méditative, comment repérer le pilote automatique...) ; - Des conseils pour gérer les obstacles (manque de temps, manque de motivation, fatigue).