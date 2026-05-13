Guide de la Coupe du monde 2026

Préparez-vous pour le plus grand événement sportif de l'année 2026 ! Retrouvez toutes les informations sur les 48 équipes, les joueurs à suivre et les sélectionneurs de chaque nation. En bonus, le programme détachable ! TOUT sur la Coupe du monde 2026 : Les stades : Travaux réalisés, nombre de places, emplacement, spécificités... Les équipes : Focus sur les 48 équipes engagées, en accordant évidemment une place privilégiée (7 pages) aux Diables Rouges Forces et faiblesses des équipes : Analyse des atouts et faiblesses de chaque équipe afin de discerner les chances de réussite de chacune dans la compétition Les joueurs à suivre : De la superstar Kevin DE BRUYNE au prodige espagnol Lamine YAMAL, en passant par le Français Kylian MBAPPE, l'Anglais Harry KANE, le Brésilien RAPHINHA, l'Egyptien Mohamed SALAH, l'Uruguayen Federico VALVERDE, le Portugais VITINHA, sans oublier le vétéran Lionel MESSI (Argentine), découvrez toutes les têtes d'affiche de la compétition Les sélectionneurs : Découvrez tous les sélectionneurs et leurs stratégies, notamment celui de l'équipe de Belgique, Rudi GARCIA, ou ceux de la France (Didier DESCHAMPS), du Brésil (Carlo ANCELOTTI), de l'Angleterre (Thomas TUCHEL), du Portugal (Roberto MARTINEZ), du Maroc (Walid REGRAGUI) ou de l'Uruguay (Marcelo BIELSA)...