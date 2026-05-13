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#Bande dessinée jeunesse

Cristiano Ronaldo

Louis-Stéphane Ulysse

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La collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Saison par saison, club par club, record après record, suis l'épopée du joueur au plus de 800 buts, de ses premiers pas dans le foot, grand ado un peu maigre arrivant de Madère au Sporting Lisbonne, jusqu'à son retour triomphal à Manchester... le parcours incroyable de CR7 et de son premier ballon en cuir qui l'accompagne partout, dormant sur une étagère, au côté de ses 7 trophées du Ballon d'or. EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - une fiche documentaire sur ton champion préféré - une technique expliquée - une tactique pour jouer - un quiz - un lexique

Par Louis-Stéphane Ulysse
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Louis-Stéphane Ulysse

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Foot - Sport

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Cristiano Ronaldo

Louis-Stéphane Ulysse

Paru le 13/05/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

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