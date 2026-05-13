On the Edge

Entre plaisir et fruit défendu ... toutes les nuances de l'amour. Est-ce vraiment la meilleure solution pour redorer mon blason ? Faire semblant de sortir avec la stagiaire, aussi sage que terne. C'est ce que prétend mon agent. Quelques mois à tempérer mon image de fêtard de la Formule 1 suffiront à décrocher un accord de sponsoring de long terme. Un contrat dont j'ai désespérément besoin. La condition sine qua non ? Prétendre être fou amoureux de ma nouvelle petite amie. La discrète jeune fille effacée, incapable - je suppose - de me tenir tête. Quelle erreur d'appréciation ! Cette fille est tout l'inverse. Maddix Hart est une rebelle à l'esprit vif. Loyale et sincère. Déterminée et sexy. Et bon sang, avant même que je m'en aperçoive, elle envahit mes pensées et... notre lit. Si je baisse la garde, elle percera ma façade publique et découvrira l'homme que je cache au reste du monde. Celui qui lutte pour se hisser à la hauteur des attentes irréalistes qui n'auraient jamais dû être les miennes. Mon seul défi : m'assurer que personne ne devine la vérité derrière notre mascarade. Mais voilà que mes sentiments s'en mêlent. Je commence à croire à notre propre mensonge. Et maintenant que tout est en jeu - le contrat, le championnat, nous deux -, suis-je prêt à tout risquer pour lui prouver ce que le reste du monde croit déjà ? Que nous sommes faits l'un pour l'autre.