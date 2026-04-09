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L'atelier de philosophie

Dominique Renauld

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Ce livre est le récit d'une expérience d'animation socio-culturelle qui débuta il y a près de vingt ans, avec la création d'un atelier d'initiation à la philosophie dans une médiathèque de la région parisienne. Depuis cette date, étendant son activité à des lieux où travaillent habituellement les professionnels du champ - foyers logement pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, maisons de la culture, maisons de santé -, l'atelier cultive la préoccupation de ses débuts : faire vivre une discipline complexe, mais extrêmement stimulante, en transmettre une certaine expérience, à travers une pratique accessible, mais exigeante, conviviale, mais rigoureuse. Conçue autour de ces trois axes - convivialité, clinique, spiritualité - cette orientation, à son tour, ne va pas sans soulever de nombreuses difficultés. Une initiation à la philosophie, en effet, n'est jamais complètement neutre. Sa méthode traduit un esprit, ses orientations théoriques engagent un certain rapport au monde, aux autres, à l'existence, et sa pratique - son cadre, ses règles, ses lectures, ses jeux de réflexion - en est la manifestation sensible. De près ou de loin, une initiation se constitue donc toujours comme le déploiement d'une sensibilité, d'une tournure d'esprit déterminée, sinon d'une conception du monde. Elle est une certaine manière d'envisager et de faire de la philosophie. En ce sens, sans nécessairement avoir l'ambition d'être elle-même une sagesse, du moins est-elle une prudence. Aussi doit-elle pouvoir rendre des comptes. Le présent ouvrage se propose ainsi d'entrer dans cet atelier, de prendre connaissance de l'esprit qui l'anime et du chemin qui a dû être parcouru pour que, préférant la conversation familière au débat, l'échange accueillant au dialogue contre-interrogatif, chaque séance d'atelier n'en soit pourtant pas moins une illustration vivante et authentique de la philosophie qui l'anime.

Par Dominique Renauld
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Dominique Renauld

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Travail social

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L'atelier de philosophie

Dominique Renauld

Paru le 28/05/2026

Chronique Sociale

14,00 €

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9782385480806
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