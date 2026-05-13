Sweet surrender

Tomber amoureuse d'une rockstar n'avait jamais fait partie de ses plans... Livre 2 sur 3 standalones de la série Backstage Pass consacrée au groupe de rock BENT mondialement connu, est une fake dating romance centrée sur le batteur du groupe une rock star au coeur brisé qui pourrait bien finir par trouver l'âme soeur... Jase, l'électron libre du groupe de rock mondialement connu BENT, joue de la batterie comme une légende, vit en rebelle et attire les gros titres [des journaux] comme un aimant. Quand l'imprudence de trop, pousse un juge inflexible à mettre en péril leur prochaine tournée internationale, il lui faut trouver une solution rapide. - Et prouver qu'il se range, pourrait bien faire l'affaire. C'est alors que Hendrix entre en scène. Reine du cookie. Propriétaire d'une petite entreprise. Qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Sa pâtisserie de rêve risque de mettre la clé sous la porte à cause de la trahison de son ex, et elle a besoin d'un miracle. Une rencontre fortuite dans un café avec un inconnu charmant, énigmatique et incroyablement sexy, pourrait-elle changer la donne ? Quand cet inconnu, Jase, lui propose un marché - un mariage temporaire pour les caméras en échange de l'argent nécessaire pour sauver sa pâtisserie - Hendrix devrait fuir. Vite. Mais au lieu de décliner son offre, elle découvre que plus ils passent de temps à feindre le bonheur conjugal, plus leur alchimie devient réelle. Parce que tomber amoureuse d'une rock star n'a jamais fait partie de ses plans, mais céder à la tentation ? Voilà qui pourrait être le plus exquis des périls.