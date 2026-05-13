La collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Tout le monde croit connaître Ousmane Dembélé, véritable magicien du ballon rond, redoutable attaquant aux dribbles déroutants... Mais derrière ses gestes incroyables se cache un secret que personne n'a jamais réussi à percer. Peut-être parce que ce secret est encore bien plus grand que le foot ? EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - une fiche documentaire sur ton champion préféré - une technique expliquée - une tactique pour jouer - un quiz - un lexique