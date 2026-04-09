Ecureuil et Oiseau

Une histoire réjouissante qui parle d'amitié et de différences, où on comprend que personne n'est tout le temps pareil, ni totalement turbulent ou calme, timide ou extraverti... Ecureuil est bruyant et turbulent. On l'entend dans toute la forêt et il court sans arrêt ! Oiseau est tranquille, il ne fait pratiquement aucun bruit. Mais lorsque les deux amis donnent leur concert dans la forêt, on découvre que Oiseau n'est pas QUE timide ! Il sait aussi faire beaucoup de bruit. Et Ecureuil sait se poser pour laisser la scène à son ami. Ils sont différents et pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Une histoire réjouissante qui parle d'amitié et de différences, où on comprend que personne n'est tout le temps pareil, ni totalement turbulent ou calme, timide ou extraverti...