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Le Roi maudit

Laura S. Wild

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La malédiction qui pesait sur les sorcières, les vampires et les démons depuis deux cents ans est désormais levée. Neva est enfin devenue Grande Prêtresse, mais entre ses nouvelles responsabilités et ses pouvoirs qu'elle ne parvient pas à dompter, elle peine à trouver sa place. De son côté, Noxan endosse le rôle de roi des vampires auquel il était destiné. Mais l'absence de Neva, qu'il désire voir régner à ses côtés, lui fait prendre des décisions qui menacent l'équilibre précaire entre les deux espèces. Malgré l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et leur lien dont la force ne cesse de croître, l'affrontement entre eux paraît inéluctable...

Par Laura S. Wild
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Laura S. Wild

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le Roi maudit

Laura S. Wild

Paru le 13/05/2026

400 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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