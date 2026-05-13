Le Roi maudit

La malédiction qui pesait sur les sorcières, les vampires et les démons depuis deux cents ans est désormais levée. Neva est enfin devenue Grande Prêtresse, mais entre ses nouvelles responsabilités et ses pouvoirs qu'elle ne parvient pas à dompter, elle peine à trouver sa place. De son côté, Noxan endosse le rôle de roi des vampires auquel il était destiné. Mais l'absence de Neva, qu'il désire voir régner à ses côtés, lui fait prendre des décisions qui menacent l'équilibre précaire entre les deux espèces. Malgré l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et leur lien dont la force ne cesse de croître, l'affrontement entre eux paraît inéluctable...