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Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 8

Tohru Himuka

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Dans une société qui ne jure que par la superstition, Koyô révolutionne la médecine. Koyô est convaincue d'avoir trouvé la cause de la maladie de Rocheclaire. Pour persuader les villageois et l'ordre des Racines de se ranger à son avis, elle décide de prouver sa théorie en se proposant elle-même comme cobaye... Du côté du château de Prunapic, les choses s'accélèrent lorsque le préfet Chin découvre l'identité de Keiun et décide de le réduire au silence, forçant U Hyô à précipiter leur évasion.

Par Tohru Himuka
Chez Kurokawa

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Auteur

Tohru Himuka

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 8

Tohru Himuka trad. Gaëlle Ruel

Paru le 13/05/2026

212 pages

Kurokawa

7,95 €

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