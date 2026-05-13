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Call of the night Tome 17

Kotoyama

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En une rencontre, la vie peut reprendre du mordant ! Au bout du chemin choisi par Mahiru et Kiku... Kiku a passé son existence à chercher la personne qui exaucerait son voeu : " Tomber amoureuse et mourir en humaine. " De son côté, Mahiru a fui le carcan familial pour trouver sa place dans la nuit. " Désolée de t'avoir fait attendre. " " T'inquiète. " Kô et Akira arrivent enfin sur le lieu du rendez-vous de Kiku et Mahiru. La nuit s'achève et le jour se lève sur les promesses des uns et des autres.

Par Kotoyama
Chez Kurokawa

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Auteur

Kotoyama

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Call of the night Tome 17

Kotoyama trad. Xavière Daumarie

Paru le 13/05/2026

208 pages

Kurokawa

7,30 €

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