Call of the night Tome 17

En une rencontre, la vie peut reprendre du mordant ! Au bout du chemin choisi par Mahiru et Kiku... Kiku a passé son existence à chercher la personne qui exaucerait son voeu : " Tomber amoureuse et mourir en humaine. " De son côté, Mahiru a fui le carcan familial pour trouver sa place dans la nuit. " Désolée de t'avoir fait attendre. " " T'inquiète. " Kô et Akira arrivent enfin sur le lieu du rendez-vous de Kiku et Mahiru. La nuit s'achève et le jour se lève sur les promesses des uns et des autres.