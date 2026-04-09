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Tears on a Withered Flower - Pleure pour cette fleur

Gae

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Après The Broken Ring , découvrez une nouvelle romance adulte chez KILY ! Un appartement miteux, une dette abyssale, un mariage chaotique. Le quotidien morose de la studieuse Hae Su va-t-il être changé par un jeune homme qui semble désespérément rechercher son affection ? Romance, fleurs et rendez-vous galants... Il fut un temps où cela décrivait parfaitement Hae Su et Mincheol. Aujourd'hui, il ne reste qu'une dette abyssale et un mariage chaotique : et le monde de Hae Su s'écroule quand Mincheol la trompe avec une jeune collègue. Alors que son coeur se fane, elle fait la rencontre d'un mystérieux jeune homme à la beauté foudroyante... La vertueuse Hae Su saurait-elle braver les interdits ?

Par Gae
Chez Kbooks

|

Auteur

Gae

Editeur

Kbooks

Genre

Josei/femme

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Tears on a Withered Flower - Pleure pour cette fleur

Gae

Paru le 16/04/2026

240 pages

Kbooks

16,95 €

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Scannez le code barre 9782382884973
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