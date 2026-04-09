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#Roman francophone

Les arabesques

Florence Cortot

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Charles, architecte, et Garance, journaliste musicale, semblent incarner le bonheur bourgeois autour de leurs deux jeunes enfants. Garance est écartelée entre sa vie professionnelle passionnante et la lassitude d'un quotidien qui l'étouffe. Aurélien, violoncelliste bousculé par la vie, apprend, lui, à survivre entre les fausses notes de ses élèves et celles de ses rêves déçus. Entre ces deux passionnés, la musique trace une arabesque fragile - celle du désir derrière le masque des apparences et celle de la quête de vérité pour ceux qui tentent de s'accorder au monde sans jamais cesser de vibrer. Roman de la dissonance amoureuse, des renoncements et du vertige d'exister Les Arabesques explore, avec une écriture vibrante et sensuelle, les lignes courbes de l'intime : ce que l'on montre, ce que l'on tait, et ce que la musique permet de sublimer. Lilloise, médecin anesthésiste et mère de trois enfants, Florence Cortot partage sa vie entre le bloc opératoire, l'écriture et le spectacle. Elle jongle entre lecture, chant et composition. Auteur et interprète de deux spectacles d'humour, le partage est une composante essentielle de cette amoureuse de la vie. Les Arabesques est son premier roman chez M+ Editions.

Par Florence Cortot
Chez M + éditions

|

Auteur

Florence Cortot

Editeur

M + éditions

Genre

Littérature française

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Les arabesques

Florence Cortot

Paru le 23/04/2026

M + éditions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782382113363
9782382113363
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