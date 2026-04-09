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Le choix des armes

Pierre Grimbert

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L'avenir de Jayane semble tout tracé : elle intègre l'Académie et s'engage dans l'armée d'apparat de l'université pour honorer ses ancêtres, fondateurs de la cité de Cerimis. Comme eux, elle intègrera la compagnie des Paladins et se verra attribuer une Flamberge, l'une de ces épées magiques aux pouvoirs inouïs, capables de renverser des armées. Mais l'irruption dans la course de Lonell, un étudiant rebelle, vient bousculer les arrangements des aristocrates qui participent à la sélection. Son intervention provoque l'échec de Jayane et l'effondrement de ses rêves. Contrainte de renoncer à ses ambitions, elle rejoint les rangs des Archers, honnis de tous pour des raisons obscures. Désormais, la jeune femme va devoir se forger une place dans ce monde qui la rejette tout en se préparant au tournoi qui oppose les différentes compagnies. Alors que la guerre gronde à la frontière et que des créatures aussi étranges que dangereuses rôdent dans les hauteurs de la ville, Jayane apprend à maîtriser son don inattendu pour l'archerie. Entre ses mains, l'Arc magique dont elle est enfin armée pourra peut-être changer le cours de l'histoire.

Par Pierre Grimbert
Chez Au loup éditions

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Auteur

Pierre Grimbert

Editeur

Au loup éditions

Genre

Mondes fantastiques

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Le choix des armes

Pierre Grimbert

Paru le 09/04/2026

332 pages

Au loup éditions

19,50 €

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