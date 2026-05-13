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#Roman francophone

Un baiser et une promesse

Tamara McKinley

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Cliffehaven, mai 1944. La guerre qui n'en finit pas a dispersé les proches de Peggy Reilly, et celle-ci se désespère de les revoir un jour vivants. Cependant, les frasques de Ron, son beau-père, la détournent de ses sombres pensées. Peggy devra faire montre de tous ses talents pour ramener l'harmonie au village. 14e volet de la saga " La pension du Bord de mer " Angleterre, mai 1944. Alors que les avions de combat, toujours plus nombreux, survolent le village de Cliffehaven, tous attendent avec impatience le débarquement de Normandie, que l'on dit imminent. Peggy Reilly, qui dirige avec bienveillance la pension du Bord de mer, n'espère qu'une chose : retrouver Jim, son époux, parti combattre les Japonais en Birmanie... Pour la détourner de ses pensées moroses, elle peut heureusement compter sur l'aide involontaire de son beau-père Ron, dont les frasques menacent le fragile équilibre des habitants de Cliffehaven. Peggy relit aussi les lettres de Jim, qu'il termine toujours en lui envoyant un baiser et la promesse qu'ils seront bientôt réunis. Mais quand cesseront enfin les hostilités qui ont déjà trop duré ?

Par Tamara McKinley
Chez Archipoche Editions

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Auteur

Tamara McKinley

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Romance historique

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Un baiser et une promesse

Tamara McKinley trad. Danièle Momont

Paru le 13/05/2026

384 pages

Archipoche Editions

9,95 €

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