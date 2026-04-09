L'éléphant N° 54, printemps 2026

La revue de culture générale ! LITTERATURE Georges Sand, sa vie, son oeuvre, à l'occasion des 150 ans de la naissance HISTOIRE Les grandes dates de l'Irlande ; à l'occasion des 110 ans de l'Insurrection de Pâques PHILOSOPHIE La surveillance ; les humains à l'épreuve diu contrôle par leurs pairs SANTE Ciomprendre le fonctionnement de la circulation sanguine et les rôles du sang LITTERATURE Jack London naissait il y a 150 ans ECONOMIE Comprendre les problématiques de la dette d'un Etat SCIENCES Histoire des découvertes en physique ARTS. Ce que l'on sait sur l'art pariétal (focus sur Chauvet) LITTERATURE : Georges Sand : à l'occasion des 150 de sa mort : partie 1 : Une femme hors du commun ; Tantôt à Paris tantôt à Nohant, elle était une châtelaine républicaine, une femme libre, une écrivaine infatigable. Partie 2 : ses romans de la nature HISTOIRE Les 10 périodes fondatrices de l'histoire de l'Irlande ; partie 2 : entretien avec une historienne de l'Irlande PHILOSOPHIE : La surveillance : son corollaire est la liberté : la surveillance - très à la mode- protège-t-elle nos libertés fondamentales ou les met-elle en péril ? SANTE Comment fonctionne la circulation sanguine ; Partie 2 : les enjeux du don de sang LITTERATURE Jack London : à l'occasion des 150 ans de sa naissance, une vie tumultueuse, matière première de ses romans ; Partie 2 : Entretien avec Olivier Weber, écrivain, grand reporter et réalisateur, auteur de Jack London, l'appel du grand ailleurs (Paulsen) ECONOMIE : Comprendre les problématiques de la dette d'un Etat ; faut-il être inquiet de la dérive budgétaire ou non ? PHYSIQUE : Une histoire des sciences : comment la gravité a-t-elle été découverte ART : L'art pariétal : comprendre cet art mystérieux / Partie 2 : par l'une des scientifiques qui étudie la grotte Chauvet de l'intérieur GRAND TEMOIN Laurent Richard : patron de Forbidden stories, l'organisation qui aide les journalistes menacés à finir et publier leurs enquêtes sensibles Un lieu, une idée : la maison Picassiette à Chartres ; une oeuvre d'art brut : 33 ans de travail, 15 tonnes dedébris de vaisselle et de verre multicolores ramassés et des centaines des kilomètres parcourus ACTU culture : La Dame à la licorne ; musée de Cluny