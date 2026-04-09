Avec L'évasion , Jean Reno remet en scène son héroïne, dans un roman plein de fureur, de suspense et se sensualité. Après son baptême du feu dans les sables d'Oman, Emma, l'ancienne masseuse, a officiellement intégré les rangs de la DGSE. Mais est-elle vraiment faite pour l'existence de l'ombre ? Embarquée dans la plus périlleuse mission de sa jeune carrière, Emma endosse une identité " sous légende " pour approcher un agent russe. L'objectif : remonter la trace de milliers de jeunes déportés dans l'enfer des nouveaux goulags. Armée de son courage et d'un don singulier qui coule en elle - le Fluide -, Emma s'apprête à défier l'ours russe sur son propre terrain. Dans cette course contre la montre où les faux-semblants sont mortels, Emma devra suivre son instinct. Mais au coeur de la Sibérie on ne survit pas sans laisser une part de soi... Avec L'Evasion, Jean Reno remet en scène son héroïne, dans un roman plein de fureur, de suspense et de sensualité. Son premier opus, Emma, est aujourd'hui un best-seller international, prochainement traduit aux Etats-Unis et déjà diffusé dans plus de vingt pays. A propos d' Emma : " Suspense, espionnage, histoire d'amour... Il y a tout ça dans Emma " Léa Salamé, France Inter " Un livre qui nous enivre et nous fait voyager " Nicolas Carreau, Europe 1 " Si vous aimez les romans avec de l'espionnage, de la romance... Ce livre est génial ! " Guillaume Pley, Legend