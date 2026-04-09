Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

L'Evasion

Jean Reno

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec L'évasion , Jean Reno remet en scène son héroïne, dans un roman plein de fureur, de suspense et se sensualité. Après son baptême du feu dans les sables d'Oman, Emma, l'ancienne masseuse, a officiellement intégré les rangs de la DGSE. Mais est-elle vraiment faite pour l'existence de l'ombre ? Embarquée dans la plus périlleuse mission de sa jeune carrière, Emma endosse une identité " sous légende " pour approcher un agent russe. L'objectif : remonter la trace de milliers de jeunes déportés dans l'enfer des nouveaux goulags. Armée de son courage et d'un don singulier qui coule en elle - le Fluide -, Emma s'apprête à défier l'ours russe sur son propre terrain. Dans cette course contre la montre où les faux-semblants sont mortels, Emma devra suivre son instinct. Mais au coeur de la Sibérie on ne survit pas sans laisser une part de soi... Avec L'Evasion, Jean Reno remet en scène son héroïne, dans un roman plein de fureur, de suspense et de sensualité. Son premier opus, Emma, est aujourd'hui un best-seller international, prochainement traduit aux Etats-Unis et déjà diffusé dans plus de vingt pays. A propos d' Emma : " Suspense, espionnage, histoire d'amour... Il y a tout ça dans Emma " Léa Salamé, France Inter " Un livre qui nous enivre et nous fait voyager " Nicolas Carreau, Europe 1 " Si vous aimez les romans avec de l'espionnage, de la romance... Ce livre est génial ! " Guillaume Pley, Legend

Par Jean Reno
Chez XO Editions

|

Auteur

Jean Reno

Editeur

XO Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Evasion par Jean Reno

Commenter ce livre

 

L'Evasion

Jean Reno

Paru le 09/04/2026

315 pages

XO Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489605
9782374489605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.