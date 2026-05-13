Un drôle d'album qui raconte l'origine de l'humour ! Qui a découvert l'humour en premier ? Qui a été le premier à faire une blague ? Et bien c'est Marcel ! Il a été désigné par Dieu (himself) pour répandre l'humour sur Terre. Or, comme à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, la nouveauté n'est pas toujours appréciée. Voire pas du tout comprise. Marcel va se confronter à cette incompréhension et s'évertuer à essayer de faire rire ses congénères. Même si ce n'est pas toujours marrant pour lui. Parce que l'humour, c'est du sérieux !