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L'origine de l'humour

Mab

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Un drôle d'album qui raconte l'origine de l'humour ! Qui a découvert l'humour en premier ? Qui a été le premier à faire une blague ? Et bien c'est Marcel ! Il a été désigné par Dieu (himself) pour répandre l'humour sur Terre. Or, comme à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, la nouveauté n'est pas toujours appréciée. Voire pas du tout comprise. Marcel va se confronter à cette incompréhension et s'évertuer à essayer de faire rire ses congénères. Même si ce n'est pas toujours marrant pour lui. Parce que l'humour, c'est du sérieux !

Par Mab
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

Mab

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

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L'origine de l'humour

Mab

Paru le 13/05/2026

56 pages

Fluide Glacial

13,90 €

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Scannez le code barre 9791038208384
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