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#Roman jeunesse

Max fou de foot - 3 histoires spéciales Coupe du monde

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

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Découvre Max et ses copains dans trois histoires de foot ! Allez les Bleues ! Les joueurs du Club de l'Etoile sont invités au premier match de l'équipe de France de la Coupe du monde féminine ! C'est pas juste ! Max et son équipe jouent contre l'équipe des Chamois. C'est un match difficile : leurs adversaires font beaucoup de fautes et l'arbitre siffle pour n'importe quoi... Bienvenue au club ! Max et ses amis rencontrent Jaden, un enfant réfugié qui joue super bien au foot. Ils aimeraient beaucoup que Jaden rejoigne leur équipe... En bonus à la fin de ton livre, un carnet de foot à compléter toi-même !

Par Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Max fou de foot - 3 histoires spéciales Coupe du monde

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

Paru le 20/05/2026

96 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

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Scannez le code barre 9791036393853
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