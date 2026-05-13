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Nine Peaks Tome 11

Tetsuhiro Hirakawa

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Une guerre des gangs, ça se gère entre père et fils ! Décidément, Gaku est incapable de laisser les événements suivre leur cours ! En se battant au côté de Wagatsuma contre de mystérieux agresseurs, il convainc ce dernier de rester loyal envers Kanamori au lieu de l'abandonner à son sort, compliquant grandement la tâche à quiconque pourrait vouloir prendre la tête du lycée Aoba... Mais ce n'est pas tout ! Lors d'un autre combat de rue, c'est le destin de ses propres parents qu'il réécrit en modifiant leur première rencontre. Résultat : au lieu de tomber amoureux, ils se détestent... Gaku s'est-il condamné à ne jamais voir le jour ? Mon père, ce héros... de la baston ! Le voyage dans le temps de Gaku lui permet de renouer avec sa famille, mais aussi d'affronter des adversaires plus tenaces que jamais... Face au duo Harumi-Gaku, les gangs du coin n'ont qu'à bien se tenir !

Par Tetsuhiro Hirakawa
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Tetsuhiro Hirakawa

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Nine Peaks Tome 11

Tetsuhiro Hirakawa

Paru le 13/05/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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Scannez le code barre 9791032724125
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