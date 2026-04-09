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Dernières nouvelles des origines de la vie

Abderrazak El Albani

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Quand la vie est-elle apparue sur Terre ? Et comment s'est-elle développée ? En pédagogue passionné, Abderrazak El Albani dresse un état des lieux clair et accessible de nos connaissances actuelles. Entre rigueur et émerveillement, un voyage vertigineux aux sources de la vie. Pour le savoir, notre guide est l'un des scientifiques les plus en pointe sur le sujet : Abderrazak El Albani. Ce géologue est à l'origine, en 2008, d'une découverte qui révolutionna le récit de nos origines : des fossiles d'organismes multicellulaires vieux de plus de 2 milliards d'années, alors que la science datait leur apparition vers 600 millions d'années. Cette révolution scientifique fit la une de Nature, et propulsa Abderrazak El Albani au coeur de la recherche mondiale sur l'origine du vivant. Depuis, grâce aux progrès de la géologie, de la paléontologie de la géochimie ou de l'imagerie 3D, les découvertes s'enchainent. Rôle décisif de l'environnement et de l'oxygène, naissance de la première cellule, explosion de la complexité biologique... En pédagogue passionné, Abderrazak El Albani dresse un état des lieux clair et accessible de nos connaissances actuelles. Entre rigueur et émerveillement, un voyage vertigineux aux sources de la vie.

Par Abderrazak El Albani
Chez Allary Editions

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Auteur

Abderrazak El Albani

Editeur

Allary Editions

Genre

Histoire de la philosophie des

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Dernières nouvelles des origines de la vie

Abderrazak El Albani

Paru le 09/04/2026

Allary Editions

19,90 €

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