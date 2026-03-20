A en croire les autres, le monde est trop dur, trop laid, trop rapide. Ils affirment qu'il faut changer de voie, abandonner ses rêves et se conformer à un "modèle" . A vous qui lisez ce recueil de poésie contemporaine, l'auteur confie ses mots comme on révèle des fragments de soi. Ils naissent de l'instant, parfois d'un élan créatif, toujours d'une nécessité intérieure. Chaque texte constitue une tentative de dialogue avec le monde, une façon de questionner ce que l'on croit savoir, de bousculer les évidences et de laisser libre cours à l'émotion. Chaque texte est un moment de Liberté...