Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Des oiseaux

Mario Giacomelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chez Mario Giacomelli, les oiseaux ne sont jamais de simples motifs : ils sont l'un des territoires où se joue sa vision du monde, à la fois lyrique, abrupte et bouleversée par la fragilité du vivant. Des paysages agricoles des Marches aux plaines balayées par le vent, Giacomelli révèle leur présence comme une écriture faite de traces, de surgissements et d'effacements. Souvent saisis en plein vol, parfois réduits à des silhouettes d'encre sur un ciel surexposé, les oiseaux deviennent des signes graphiques, presque calligraphiques, où se lit le dialogue constant entre l'ordre naturel et le désordre du geste humain. Dans ces images, le noir et blanc extrême - caractéristique de son style - renforce la tension entre apparition et disparition. Le contraste violent n'est pas un effet esthétique, mais la traduction d'un rapport intense au réel : pour Mario Giacomelli, photographier consiste à faire advenir une émotion brute, débarrassée de toute tentation documentaire. Les oiseaux, pris dans une vibration presque picturale, évoquent alors des présences primitives, des totems fragiles en équilibre dans un monde rural en mutation. A leur manière, ces images prolongent l'un des grands thèmes du photographe italien : l'inscription du passage du temps sur la terre. L'oiseau, figure de liberté mais aussi de précarité, devient ainsi le miroir de l'existence humaine, fugace, répétitive, toujours recommencée. Les lignes obliques du paysage, les sillons tracés par la charrue, les ombres portées qui strient les champs composent une partition où le vol des oiseaux introduit une respiration, un rythme, une forme de grâce inattendue. C'est cette puissance d'invention - presque visionnaire - qui fait de son travail un jalon essentiel de la photographie européenne du xxe siècle.

Par Mario Giacomelli
Chez Xavier Barral

|

Auteur

Mario Giacomelli

Editeur

Xavier Barral

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des oiseaux par Mario Giacomelli

Commenter ce livre

 

Des oiseaux

Mario Giacomelli

Paru le 09/04/2026

Xavier Barral

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365114721
9782365114721
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.