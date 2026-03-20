Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Violences conjugales physiques et psychologiques

Sophie Diz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au début, il y a l'éclat d'une rencontre idéale. Puis, presque sans bruit, les mots commencent à mordre. Dans ce témoignage d'une précision bouleversante, l'autrice livre le récit sans fard d'une descente aux enfers où l'amour se transforme en piège. Elle décortique la mécanique de l'emprise, ce silence qui s'installe et la peur qui devient une compagne quotidienne. Comment finit-on par accepter l'inacceptable ? Et surtout, comment retrouve-t-on la force de briser les chaînes ? Ce livre n'est pas seulement le récit d'une victime de violences conjugales ; c'est le cri de survie d'une femme qui décide de reprendre sa voix, son corps et sa liberté. Un récit nécessaire pour comprendre, alerter et ne plus jamais se sentir seul face à l'ombre.

Par Sophie Diz
Chez Hello Editions

|

Auteur

Sophie Diz

Editeur

Hello Editions

Genre

Violence

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Violences conjugales physiques et psychologiques par Sophie Diz

Commenter ce livre

 

Violences conjugales physiques et psychologiques

Sophie Diz

Paru le 20/03/2026

82 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386279737
9782386279737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.