Violences conjugales physiques et psychologiques

Au début, il y a l'éclat d'une rencontre idéale. Puis, presque sans bruit, les mots commencent à mordre. Dans ce témoignage d'une précision bouleversante, l'autrice livre le récit sans fard d'une descente aux enfers où l'amour se transforme en piège. Elle décortique la mécanique de l'emprise, ce silence qui s'installe et la peur qui devient une compagne quotidienne. Comment finit-on par accepter l'inacceptable ? Et surtout, comment retrouve-t-on la force de briser les chaînes ? Ce livre n'est pas seulement le récit d'une victime de violences conjugales ; c'est le cri de survie d'une femme qui décide de reprendre sa voix, son corps et sa liberté. Un récit nécessaire pour comprendre, alerter et ne plus jamais se sentir seul face à l'ombre.