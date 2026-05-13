Les papillons Bogong se guident grâce aux étoiles. Quand vous buvez un verre d'eau, il y a de fortes chances qu'un dinosaure ait bu la même. Le temps d'un clin d'oeil, la Terre a parcouru des millions de kilomètres, sans que vous preniez conscience de cet invisible voyage. Un livre-voyage dans l'espace et le temps, un livre pour prendre le temps de s'émerveiller. Pour la série radiophonique "Le monde merveilleux du vivant', Benoit Prospero a interrogé les plus grands scientifiques contemporains. Il transmet, au cours de ces moments de suspension sonores, un enthousiasme irrésistible pour les innombrables secrets que recèle le monde qui nous entoure. Pour la première fois, il se fait compositeur d'une magistrale symphonie du vivant en quatre mouvements : I. " Un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil " nous immerge dans la vertigineuse naissance de l'univers. II. " Une brève histoire de la vie ". Comment d'une cellule unique, sont nés l'intégralité des êtres vivants ? et quelle place occupons-nous parmi les millions d'autres espèces qui tissent la famille immense de la Terre ? III. " La boussole céleste du papillon ". Deux pieds de tomates peuvent communiquer entre eux, la pieuvre peut changer de couleur alors qu'elle ne voit pas... les couleurs. De surprises en révélations merveilleuses, les miracles ordinaires éblouissent. IV. " Un autre regard " . Huit pauses, Huit méditations. Boire un verre d'eau, et prendre conscience que c'est la même eau qu'ont bue les dinosaures. Mettre les mains dans la terre, et voir son esprit s'apaiser ou réfléchir à l'idée qu'on ne meurt jamais vraiment. Vous, moi, un brin d'herbe, une étoile morte il y a un milliard d'années. Nous sommes faits des mêmes éléments. Et tout ceci est bien réel. Bienvenue dans le monde merveilleux du vivant.