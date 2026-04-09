Trump contre l'Europe

L'Europe affronte un moment de vérité : dépendante des Etats-Unis dans l'énergie, le numérique et l'industrie, elle voit sa souveraineté fragilisée. Ce livre dévoile les mécanismes de cette vulnérabilité et propose une voie concrète pour reconstruire une autonomie stratégique réelle. L'Europe joue sa survie stratégique. Pendant que les EtatsUnis verrouillent l'énergie, le numérique, l'industrie, notre continent s'est laissé glisser dans une dépendance qui menace directement sa souveraineté. L'élection de Donald Trump agit comme un rappel brutal : en un geste, Washington peut infléchir nos technologies, nos normes, nos chaînes d'approvisionnement - ; et jusqu'à nos libertés. Ce livre, à travers des exemples précis, révèle une vérité que l'on préfère taire : l'Europe n'est pas seulement dépendante, elle est vulnérable. Et cette vulnérabilité est le résultat de choix, pas d'un destin. L'ouvrage trace une voie claire pour reconquérir notre autonomie et redevenir une puissance capable de décider pour ellemême.