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Le petit chaperon rouge 2.0

Cristina Calisa

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Hilde, une étudiante en biologie surnommée "Petit colibri" , passe l'été dans l'Eifel où, depuis peu, les loups sont de retour. Alors qu'elle s'apprête à rendre visite à sa grand-mère, Ronald, un jeune chasseur, la met en garde contre le sous-bois. Pourtant, quelque chose la pousse à franchir la lisière. Une rencontre va bouleverser sa destinée à tout jamais. Céder à l'appel du chaos... Et si cela s'avérait nécessaire pour restaurer l'équilibre perdu ? Le Petit Chaperon rouge 2. 0 propose une réinterprétation du conte originel, ou plutôt une mise à jour.

Par Cristina Calisa
Chez Hello Editions

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Auteur

Cristina Calisa

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Le petit chaperon rouge 2.0

Cristina Calisa

Paru le 20/03/2026

142 pages

Hello Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782386279331
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