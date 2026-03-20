Hilde, une étudiante en biologie surnommée "Petit colibri" , passe l'été dans l'Eifel où, depuis peu, les loups sont de retour. Alors qu'elle s'apprête à rendre visite à sa grand-mère, Ronald, un jeune chasseur, la met en garde contre le sous-bois. Pourtant, quelque chose la pousse à franchir la lisière. Une rencontre va bouleverser sa destinée à tout jamais. Céder à l'appel du chaos... Et si cela s'avérait nécessaire pour restaurer l'équilibre perdu ? Le Petit Chaperon rouge 2. 0 propose une réinterprétation du conte originel, ou plutôt une mise à jour.