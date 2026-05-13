Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Super two

Sophie Astrabie, Aurore Damant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pia, deux ans, a une grande mission à effectuer : faire de ses parents, des super-parents, capables de tout affronter ! Au programme, un entrainement intensif pour survivre à cette période des deux ans. Des rabats astucieux pour plus de surprises Sur chaque double page une surprise attend le lecteur : un rabat dévoilant la logique déroutante, pleine d'innocence, de Pia face à un quotidien qui devient un vrai périple... Un album drôle et pop sur les 2 ans Un album qui aborde avec humour la célèbre période du " non " lorsque l'enfant s'affirme autour de ses 2-3 ans. Il dédramatise le célèbre " terrible two " que les parents redoutent ! Avec les illustrations pop d'Aurore Damant et les textes malicieux de Sophie Astrabie, le lecteur est plongé dans la journée type d'une " super famille " !

Par Sophie Astrabie, Aurore Damant
Chez Tourbillon

|

Auteur

Sophie Astrabie, Aurore Damant

Editeur

Tourbillon

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Super two par Sophie Astrabie, Aurore Damant

Commenter ce livre

 

Super two

Sophie Astrabie, Aurore Damant

Paru le 13/05/2026

Tourbillon

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027613878
9791027613878
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.