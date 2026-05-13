Pia, deux ans, a une grande mission à effectuer : faire de ses parents, des super-parents, capables de tout affronter ! Au programme, un entrainement intensif pour survivre à cette période des deux ans. Des rabats astucieux pour plus de surprises Sur chaque double page une surprise attend le lecteur : un rabat dévoilant la logique déroutante, pleine d'innocence, de Pia face à un quotidien qui devient un vrai périple... Un album drôle et pop sur les 2 ans Un album qui aborde avec humour la célèbre période du " non " lorsque l'enfant s'affirme autour de ses 2-3 ans. Il dédramatise le célèbre " terrible two " que les parents redoutent ! Avec les illustrations pop d'Aurore Damant et les textes malicieux de Sophie Astrabie, le lecteur est plongé dans la journée type d'une " super famille " !