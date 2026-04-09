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Simone Moro

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Voyage dans l'histoire de l'Himalaya, des explorations héroïques au tourisme d'altitude à travers le récit d'un de ses plus grands connaisseurs : l'alpiniste italien Simone Moro. Cet hiver, à bientôt 60 ans, Simone Moro est retourné au Népal pour tenter une septième fois l'ascension du Manaslu, l'un des quatorze sommets de plus de 8 000 mètres. L'Himalaya en hiver ? Simone Moro est un orfèvre en la matière : il est le seul alpiniste au monde à avoir gravi quatre 8 000 à la saison froide, en style alpin, sans oxygène, sans porteurs... Mais le livre n'est pas le récit d'une énième réussite : la tempête ou les avalanches le repoussent et, en décembre 2025, il est victime d'un infarctus pendant son acclimatation. Ces échecs sont l'occasion pour l'auteur de se repencher sur ces sommets qu'il fréquente depuis trente-cinq ans et où les clients sont désormais rois.

Par Simone Moro
Chez Editions Michel Guérin

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Auteur

Simone Moro

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Alpinisme, escalade

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Derniers 8000

Simone Moro trad. Charlie Buffet

Paru le 09/04/2026

Editions Michel Guérin

22,00 €

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