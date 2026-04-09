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#Album jeunesse

Mon petit trésor

Sophie Bouxom

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Le premier livre de bébé, avec de la feutrine à toucher ! Chaque moment avec toi est une grande aventure. Tu es mon plus beau cadeau, tu es mon petit trésor ! Un tout-carton avec des bords en feutrine colorés, une histoire tendre entre un parent et son bébé, et d'adorables animaux à toucher sur chaque page. Un livre plein de douceur, pour éveiller bébé et développer son sens du toucher ! Dans la même collection : - Les câlins de Papa - Les bisous de Maman - Dans tes bras - Contre ton coeur - Tout près de toi - Mon tout petit bébé - Je suis là pour toi

Par Sophie Bouxom
Chez Editions Gründ

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Auteur

Sophie Bouxom

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres à toucher

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Mon petit trésor

Sophie Bouxom

Paru le 09/04/2026

5 pages

Editions Gründ

9,95 €

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Scannez le code barre 9782324038778
9782324038778
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